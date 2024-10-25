Эрдоган заявил, что увидел у Путина стремление к прекращению конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани увидел стремление российского коллеги к прекращению огня на Украине. Слова Эрдогана приводит РИА Новости.

«Мы убедились, что господин Путин также стремится к устойчивому прекращению огня», — сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении в Анкару.

По его словам, это же подтвердили главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров, переговорившие во время встречи в Стамбуле.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле. Однако, по словам российского лидера, Киев не пойдет на переговоры, в том числе и потому, что их начало привело бы к необходимости отмены военного положения и проведения выборов президента.

14 июня на встрече с руководством МИД РФ Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Он обещал, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее Путин оценил поведение властей Украины.