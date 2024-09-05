Запад дал указание Украине отказаться от достигнутых весной 2022 года договоренностей по урегулированию украинского конфликта ради нанесения России поражения. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

Как подчеркнул глава государства, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в 2022 году «дал указание украинцам воевать до последнего украинца». Путин добавил, что сегодня это происходит «с целью добиться стратегического поражения России».

Путин в рамках пленарного заседания ВЭФ также заявлял, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров по Украине, однако этот процесс должен происходить не на основе «эфемерных требований» Киева.

В 2022 году, по его словам, в рамках переговоров в Стамбуле удалось договориться с украинской стороной, однако «им дали команду» не подписывать соглашений.

По мнению главы государства, в ходе урегулирования украинского кризиса необходимо искать такие гарантии, которые «хоть как-то» работают.

Ранее Лавров обратился к противникам переговоров Москвы и Киева.