Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны понимать последствия такого подхода. Его слова приводит RT.

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин 1,5 года назад касался темы возможных переговоров между Москвой и Киевом.

«Он сказал, что мы не против... Те, кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться», — отметил Лавров.

По его словам, в Стамбуле, на переговорах, которые проходили между российской и украинской стороной вскоре после начала специальной военной операции (СВО), было очень легко прийти к согласию сторон, но Киев этого не захотел.

Также Лавров, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, заявил, что РФ свою территорию ни с кем не намерена обсуждать. При этом 29 августа министр иностранных дел России заявлял, что Россия всегда была готова сесть за стол переговоров с Украиной, но после «авантюры» в Курской области, разговоры об этом более неактуальны.

Ранее Зеленский раскритиковал план Китая по мирному урегулированию на Украине.