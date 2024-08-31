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Лавров обратился к противникам переговоров Москвы и Киева

Лавров призвал противников переговоров РФ и Украины понять, что будет труднее

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны понимать последствия такого подхода. Его слова приводит RT.

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин 1,5 года назад касался темы возможных переговоров между Москвой и Киевом.

«Он сказал, что мы не против... Те, кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться», — отметил Лавров.

По его словам, в Стамбуле, на переговорах, которые проходили между российской и украинской стороной вскоре после начала специальной военной операции (СВО), было очень легко прийти к согласию сторон, но Киев этого не захотел.

Также Лавров, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, заявил, что РФ свою территорию ни с кем не намерена обсуждать. При этом 29 августа министр иностранных дел России заявлял, что Россия всегда была готова сесть за стол переговоров с Украиной, но после «авантюры» в Курской области, разговоры об этом более неактуальны.

Ранее Зеленский раскритиковал план Китая по мирному урегулированию на Украине.

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