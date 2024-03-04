Помощник президента РФ назвал главное условие для кандидатов в БРИКС

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что для кандидатов в БРИКС непременным условием будет поддержка многополярности. Его слова приводят ТАСС.

«При обсуждении конкретных кандидатур в расчет, конечно, будет приниматься политический и экономический вес той или иной страны — претендента, ее место не только в своем регионе, но и на международной арене в целом», — сказал Ушаков.

По его словам, при приеме в БРИКС будут учитываться роли развивающих стран в глобальном управлении.

До этого президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности к 2028 году вырастет до 36,6%.

Также глава Минфина Антон Силуанов заявил о политизированности международной финансовой системы и назвал пути решения этого вопроса. В частности, Москва намерена поднять вопрос о создании альтернативной финансовой системы на базе БРИКС.

Ранее экономист раскрыл, как создание альтернативы доллару странами БРИКС отразится на жизни россиян.