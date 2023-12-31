Небензя заявил, что Россия удивило молчание генсека ООН по атаке ВСУ на Белгород

Россия удивлена безликой реакцией ООН на удар по Белгороду со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на созванном Россией заседании Совбеза ООН в связи с обстрелами Белгорода, трансляция которого велась на сайте Всемирной организации.

«Нас удивляет молчание генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша] по этому поводу», — подчеркнул он

По словам дипломата, вместо этого от всемирной организации мы слышали только невнятные заявления пресс-секретаря [Стефана Дюжаррика], комментарий которого сочли «безликим». Небензя обратил внимание, что молчание в ответ «на разнузданное варварство» украинских властей «сродни пособничеству их деяниям».

До этого Небезя уличил Запад в соучастии совершаемых властями Украины преступлений.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой, которое уже началось.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.