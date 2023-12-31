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Небензя заявил, что Россия удивило молчание генсека ООН по атаке ВСУ на Белгород

Небензя: РФ удивлена невнятной и безликой реакцией ООН на удар по Белгороду

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РИА «Новости»

Россия удивлена безликой реакцией ООН на удар по Белгороду со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на созванном Россией заседании Совбеза ООН в связи с обстрелами Белгорода, трансляция которого велась на сайте Всемирной организации.

«Нас удивляет молчание генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша] по этому поводу», — подчеркнул он

По словам дипломата, вместо этого от всемирной организации мы слышали только невнятные заявления пресс-секретаря [Стефана Дюжаррика], комментарий которого сочли «безликим». Небензя обратил внимание, что молчание в ответ «на разнузданное варварство» украинских властей «сродни пособничеству их деяниям».

До этого Небезя уличил Запад в соучастии совершаемых властями Украины преступлений.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой, которое уже началось.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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Обстрел Белгорода
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