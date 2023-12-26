В оппозиции Молдавии заявили, что главой ЦБ страны назначен румынский шпион

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Анка Драгу, назначенная главой центробанка страны, является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии. Его слова приводит Telegram-канал «Sputnik.Молдова».

«Удивительно, насколько доверчивая у нас власть — передавать ключевые позиции сотрудникам спецслужб других стран. У меня только пара вопросов: какие интересы будут приоритетными для такого руководителя — Молдавии или Румынии?» — заявил Лунгу.

Он напомнил, что многие молдаване работают в крупнейших мировых организациях, обладая нужными навыками, однако их не назначают главой Национального банка Румынии.

«Это не просто вопрос национальной гордости, это вопрос безопасности и независимости нашей страны. Чьи конкретно интересы сейчас представляет наше правительство?» — спросил политик.

До этого международный валютный фонд обеспокоился быстрой процедурой отставки главы ЦБ Молдавии Октавиана Армашу и заменой его на экс-главу Минфина Румынии Анку Драг. Об этом заявила постоянный представитель МВФ в Молдавии Светлана Церович.

Ранее оппозиция Молдавии обвинила власть в превращении страны в попрошайку.