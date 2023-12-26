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В оппозиции Молдавии заявили, что главой ЦБ страны назначен румынский шпион

Лунгу: главой Нацбанка Молдавии назначен офицер внешней разведки Румынии

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Exclusiv Media/YouTube

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что Анка Драгу, назначенная главой центробанка страны, является старшим офицером Службы внешней разведки Румынии. Его слова приводит Telegram-канал «Sputnik.Молдова».

«Удивительно, насколько доверчивая у нас власть — передавать ключевые позиции сотрудникам спецслужб других стран. У меня только пара вопросов: какие интересы будут приоритетными для такого руководителя — Молдавии или Румынии?» — заявил Лунгу.

Он напомнил, что многие молдаване работают в крупнейших мировых организациях, обладая нужными навыками, однако их не назначают главой Национального банка Румынии.

«Это не просто вопрос национальной гордости, это вопрос безопасности и независимости нашей страны. Чьи конкретно интересы сейчас представляет наше правительство?» — спросил политик.

До этого международный валютный фонд обеспокоился быстрой процедурой отставки главы ЦБ Молдавии Октавиана Армашу и заменой его на экс-главу Минфина Румынии Анку Драг. Об этом заявила постоянный представитель МВФ в Молдавии Светлана Церович.

Ранее оппозиция Молдавии обвинила власть в превращении страны в попрошайку.

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