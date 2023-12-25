Медведев высказался о декларации Евросоюза по гарантиям Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «филькиной грамотой» Декларацию Европейского союза по гарантиям безопасности для Украины. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота», — написал чиновник.

При этом бывший президент России отметил, что из упоминаемого документа вытекает возможность заключения соглашений со странами, в которых уже будут перечислены условия обеспечения безопасности. «Это посерьезнее», отметил Медведев, уточнив, что речь идет о двухсторонних соглашениях по производству вооружений, подготовке военнослужащих, финансировании отдельных военных программ и т.д.

По мнению Медведева, ситуация может дойти до того, что «какая-нибудь безумная страна», например, Великобритания, решит создать военную базу на Украине, то есть принять на себя защиту ее границ.

В данном случае возникает вопрос, как НАТО будет трактовать статью 5 Вашингтонского договора, согласно которому при нападении на одну из стран — членов альянса другие обязаны ей помочь. Иными словами, задается вопросом Медведев, когда Россия нанесет удар по такой базе, будут ли готовы страны НАТО к коллективному ответу Москве за уничтожение базы, созданной одной из стран организации.

Ранее Медведев в канун Рождества справился о здоровье «заболевшей» Европы.