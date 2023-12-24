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Медведев поздравил с Рождеством «разболевшуюся» Европу

Медведев поздравил с Рождеством Европу и справился о ее самочувствии

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Алексей Никольский/РИА Новости

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поздравил Европу с праздником и справился о ее здоровье. Соответствующий пост появился на странице политика в соцсети X. Его процитировало РИА Новости.

Медведев напомнил, что европейские страны сейчас переживают период высокой инфляции, экономической стагнации и отсутствия доступа к российским энергоресурсам и рынку в целом. Параллельно, пишет замглавы Совбеза, по улицам городов Европы «праздно шатаются» украинцы, которым государства ЕС платят огромные пособия, а на их фоне «политики-дегенераты» кричат о продолжении конфликта Киева с Москвой до «победы».

В заключение Медведев поинтересовался, что с Европой не так, и отметил, что она «совсем разболелась».

До этого Медведев заявлял, что Россия не заинтересована в развале Европы, и предложил ее жителям навести у себя дома порядок.

Ранее Медведев предложил «кулинарные» поправки в УК Украины.

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