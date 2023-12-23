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В Гагаузии обратились к РФ на фоне намерения Молдавии ликвидировать автономию

Депутат Гагаузии Кёся обратился к РФ из-за желания властей лишить край автономии

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Shutterstock

Автономному территориальному образованию Молдавии необходима помощь РФ в связи с намерением властей страны ликвидировать автономию. Об этом заявил депутат Народного собрания Гагаузии Леонид Кёся, его слова приводит агентство «Sputnik.Молдова».

«Над Гагаузией опять нависла опасность <…> Центральные власти Республики Молдова в данный момент ведут активную деятельность по уничтожению автономии. К сожалению, руководство автономии делает вид, что ничего не происходит. Хочу обратиться к нашим братьям, друзьям всем тем, кто на протяжении 33 лет находится рядом с нашими жителями <…> Ваша помощь как никогда нужна нам», — заявил Кёся.

Как отмечается в сообщении агентства, депутат также обратился к властям Турции, которая неоднократно оказывала помощь гагаузского народу.

До этого сообщалось, что в парламенте Молдавии рассматривают вопрос о внесении изменений в закон об особом статусе Гагаузии.

Ранее кандидат в главы Гагаузской автономии, лидер движения «Народный союз Гагаузии» Виктор Петров заявил, что лишение Гагаузии статуса автономии может привести к конфликту в Молдавии.

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