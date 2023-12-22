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В Армении заявили, что Ереван не стремится торпедировать деятельность ОДКБ

Спикер парламента Армении Симонян: Ереван не будет торпедировать работу ОДКБ

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Армения не собирается торпедировать деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Ереван будет ратифицировать только те документы, которые не противоречат интересам Армении. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, его слова приводит агентство ТАСС.

«Мы не собираемся никоим образом торпедировать деятельность ОДКБ. Если эти документы противоречат интересам Республики Армения, мы их не подпишем, такие примеры были», — заявил Симонян.

Спикер парламента Армении Ален Симонян до этого не принял участия в заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) 19 декабря в Москве.

Президент России Владимир Путин заявлял, что не в интересах Армении прекращать свое членство в объединениях СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад в отличие от РФ не стремится к тому, чтобы принести в Армению мир и стабильность.

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