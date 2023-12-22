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Песков прокомментировал призыв Путина создать спецорган по мигрантам

Песков заявил, что систему по миграционным вопросам будут совершенствовать

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, который ранее предлагал создать специальный орган, который занимался бы вопросами мигрантов.

Песков отметил, что пока нет понимания, когда такой орган может быть создан.

«Тема мигрантов стоит актуально на повестке дня. Вы знаете позицию Путина по теме мигрантов, она весьма сбалансирована. Действует определенная система, но необходимо ее совершенствование, что и будет делаться по итогам прямой линии», — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что в настоящее время готовится перечень поручений.

14 декабря президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил о необходимости создания специального государственного органа в сфере миграции. Он назвал это большой работой и попросил обратить на это внимание представителей всех направлений и уровней власти. Также глава государства заявил, что в стране работают более 10 миллионов трудовых мигрантов.

20 декабря патриарх Кирилл заявил, что действия мигрантов угрожают межнациональному и межконфессиональному миру в России.

Ранее в Петербурге мигранты получили повестки на церемонии вручения паспортов РФ.

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