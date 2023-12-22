Сенатор назвал последствия бездействия американской армии в Красном море

Сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон заявил, что ситуация с атаками хуситов на торговые суда в Красном море рано или поздно приведет к человеческим жертвам. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

На это заявление ведущий ответил, что военнослужащие американской армии могут за короткий период времени вынудить хуситов к остановке атак в Красном море, а администрация Вашингтона к этому не стремится. Поэтому сенатор отметил, что американская огневая мощь может помочь решить этот вопрос, но Америка решила бездействовать.

«Рано или поздно погибнут американцы, и это нанесет ущерб американской экономике», — предупредил Коттон.

15 декабря сообщалось, что хуситы атаковали два контейнеровоза в Красном море. Хуситы объясняют свое поведение реакцией на действия Израиля в секторе Газа.

Газета Financial Times сообщала, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море, которые в последнее время подвергаются атакам со стороны хуситов.

В итоге Соединенные Штаты создали в районе Красного моря самую мощную военно-морскую группировку за последние несколько десятилетий, написала британская газеты The Times, ссылаясь на источники в Пентагоне. В публикации говорится, что на данный момент в Красном море находятся американские эсминцы USS Laboon, USS Carney и USS Thomas Hudner, а также атомная подводная лодка класса Ohio. Им оказывает поддержку британский эсминец HMS Diamond и французский многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции

Ранее IKEA предупредила о перебоях с поставками из-за атак в Красном море.