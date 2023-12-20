В России объяснили отказ США и Украины поддержать резолюцию против нацизма в ООН

Отказ некоторых стран, в частности США и Украины, поддержать в ГА ООН резолюции России о борьбе с героизацией нацизма указывает на двойные стандарты этих стран. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа.

Чиновник отметил, что сейчас практически весь мир поддерживает резолюцию и только ряд стран, которые продолжают ориентироваться на нацизм, голосуют против.

19 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма.

В документе странам рекомендовано принять надлежащие конкретные меры в законодательной сфере, а также в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время той войны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил премьерам стран СНГ о важности борьбы с фальсификацией истории.