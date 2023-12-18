В Латвии намерены депортировать более 1 тыс. граждан РФ

Власти Латвии планируют депортировать более 1000 граждан РФ из страны. Об этом заявила глава управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе, ее слова приводит латвийский портал BB.lv.

«Выдворение коснется более 1000 человек. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, пытался все уладить, подать документы на временное проживание, но, к сожалению, мы вынуждены им говорить, чтобы они уезжали, потому что на них не распространяется ни один из пунктов, указанных в законе», — заявила Розе.

Глава УДГМ пояснила, что около 15,5 тысяч граждан РФ подали заявления на постоянный вид на жительство в стране, при этом на временный вид на жительство — почти 3 тысячи россиян.

До этого сообщалось, что более 3,2 тысячи граждан России могут обязать покинуть Латвию. 3 255 постоянно проживающих в Латвии россиян получили письма о том, что из-за новых требований закона об иммиграции им, вероятно, придется покинуть страну либо подать документы на какой-либо из видов на жительство.

Ранее сообщалось, что президенты стран Балтии обсудят дальнейшую поддержку Украины.