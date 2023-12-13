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Лавров назвал новый страх США перед Россией

Глава МИД РФ Лавров заявил, что США нашли новый повод бояться Путина

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Alexander Zemlianichenko/AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время выступления в Совете Федерации, что в США включили «новую мантру» после краха надежд на контрнаступление Вооруженных сил Украины. Слова дипломата приводит RT.

По его словам, в Вашингтоне перестали говорить о возможном стратегическом поражении Российской Федерации на поле боя и включили, как это стало заметно в ходе визита в американскую столицу президента Украины Владимира Зеленского, «новую мантру».

Речь идет о том, как заметил Лавров, что США и их союзники хотят помешать победе президента РФ Владимира Путина, в противном случае его военные «всю НАТО завоюют» и тогда «Америке не отсидеться».

При этом глава МИД РФ добавил, что суть подходов Соединенных Штатов не меняется, она заключается в стремлении заставить Украину делать все ради интересов Запада, чтобы попытаться подорвать развитие Российской Федерации.

В ходе этого же выступления Лавров заявил, что причиной многих негативных процессов в мире является стремление США и некоторых стран навязывать миру свое мнение.

Ранее Лавров уличил Запад в неверии в демократию.

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