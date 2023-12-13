Байден не ответил, когда посоветовал бы Зеленскому начинать переговоры с РФ

Президент США Джо Байден не смог четко сказать, когда он посоветовал бы украинским властям начать мирные переговоры с РФ. Журналисты задали соответствующий вопрос в ходе совместной пресс-конференции главы государства с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Во время мероприятия один из корреспондентов поинтересовался у хозяина Белого дома, какой стратегии американское правительство намерено придерживаться в 2024 году. При этом он попросил уточнить, при каком условии Байден готов рекомендовать Зеленскому сесть за стол переговоров.

Однако вместо конкретного ответа президент США сделал несколько заявлений, касающихся успехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. По его словам, Киев якобы восстановил контроль над 50% утраченных за последние два года территорий и «дал отпор российскому флоту».

Также глава государства обратил внимание на продолжение экспорта украинского зерна по коридорам в Черном море. Кроме того, американский лидер указал на финансовую поддержку Украины со стороны более 50 стран мира.

«Более 90% нашей военной помощи Украине расходуется в США, чтобы обеспечить Украину вооружениями, восполнить наши запасы и укрепить нашу производственную базу», — добавил Байден.

В то же время он отметил, что лучшим способом помочь Киеву является одобрение нового пакета помощи со стороны американских конгрессменов. На заданный вопрос президент так и не ответил, подчеркивается в материале.

Ранее в сенате США оценили шансы Украины одержать победу в конфликте с РФ.