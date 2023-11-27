В Иордании увидели угрозу нацбезопасности в выселении палестинцев из Газы

Министр иностранных дел Иордании и вице-премьер страны Айман ас-Сафади заявил, что планы Израиля по возможному выселению палестинцев с территории сектора Газа являются угрозой для национальной безопасности королевства. Иордания будет делать все возможное, чтобы избежать такого развития событий, заявил он в интервью Associated Press.

«Мы считаем, что перемещение — это то, что еще больше отдалит Палестину от ее народа. <...>. Мы в Иордании заявили, что для нас это красная линия, поскольку мы видим в этом угрозу нашей национальной безопасности, и мы сделаем все возможное, чтобы не допустить этого», — заявил ас-Сафади.

Он подчеркнул, что Иордания не согласится на переселение жителей анклава, даже если это будет необходимо для обеспечения их безопасности. Переселение палестинцев будет выгодно только Израилю, отметил глава внешнеполитического ведомства Иордании.

С точки зрения ас-Сафади, эскалация продолжается из-за того, что «имеет место оккупация, которую Израиль усиливает». Еврейское государство уничтожает надежду на мир, указал он.

До этого премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне заявил, что королевство намерено рассматривать любые попытки выселить палестинский народ с территории сектора Газа или с Западного Берега как объявление войны.

Ранее Лавров объяснил, к чему ведут разговоры о переселении палестинцев.