Лавров объяснил, к чему ведут разговоры о переселении палестинцев

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые идеи о переселении палестинцев отдаляют разрешение ближневосточного конфликта. Его слова приводит ТАСС, они были сказаны на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом.

«Это лишь загонит конфликт вглубь. Причем и загнать-то очень глубоко не получится, будут посеяны очередные гроздья гнева, которые, наверняка, очень быстро дадут очередные всходы», — подчеркнул.

По словам Лаврова, такие идеи призваны «разрушить перспективы создания Палестинского государства» и «обречь палестинцев на вечное бесправное существование» в противовес резолюции 181 ГА ООН о создании двух государств — арабского и еврейского — на территории Палестины.

До этого Израиль разработал план переселения 2,3 млн жителей Газы в Египет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.