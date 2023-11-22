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Лидеры США и Китая пропустят онлайн-саммит G-20

Bloomberg: Си и Байден не будут участвовать в онлайн-саммите G-20

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Alex Brandon/AP

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин не будут принимать участие в онлайн саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Виртуальную встречу лидеров G20 проводит премьер-министр Индии Нарендра Моди, чья страна в этом году председательствует в клубе.

По какой причине лидеры США и Китая пропустят встречу G20 не уточняется. При этом известно, что Пекин на ней будет представлять премьер Государственного совета КНР Ли Цян.

Сегодняшняя встреча, отмечает агентство, проходит в то время, когда Моди сворачивает председательство Индии в G-20.

Во встрече в онлайн-формате участвуют большинство членов G20, в том числе президент РФ Владимир Путин. Он присоединился к саммиту по видеосвязи из Кремля.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» после встречи с ним в Сан-Франциско.

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