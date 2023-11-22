Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху заявил о готовности Израиля довести до конца операцию в Газе

Нетаньяху вновь заявил о необходимости полностью уничтожить ХАМАС

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против палестинского радикального движения ХАМАС будет доведена до конца, несмотря на то, что возможно временное прекращение огня ради освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выступления израильского премьера перед началом чрезвычайного заседания кабинета министров страны, посвященного ситуации с заложниками.

Нетаньяху еще раз подчеркнул, что война продолжается и будет продолжена до выполнения всех целей. В их числе премьер-министр упомянул уничтожение группировки ХАМАС, создания ситуации, при которой сектор Газа больше не будет рассадником терроризма и представлять опасность для Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Джо Байден помог Израилю добиться улучшения условий сделки по освобождению части заложников ХАМАС в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий