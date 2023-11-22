Нетаньяху заявил о готовности Израиля довести до конца операцию в Газе

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против палестинского радикального движения ХАМАС будет доведена до конца, несмотря на то, что возможно временное прекращение огня ради освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выступления израильского премьера перед началом чрезвычайного заседания кабинета министров страны, посвященного ситуации с заложниками.

Нетаньяху еще раз подчеркнул, что война продолжается и будет продолжена до выполнения всех целей. В их числе премьер-министр упомянул уничтожение группировки ХАМАС, создания ситуации, при которой сектор Газа больше не будет рассадником терроризма и представлять опасность для Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Джо Байден помог Израилю добиться улучшения условий сделки по освобождению части заложников ХАМАС в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.