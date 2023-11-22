План Евросоюза о помощи Киеву на €20 млрд может провалиться из-за разногласий внутри ЕС

Разногласия между странами — членами Европейского союза могут привести к провалу плана по предоставлению Украине военной помощи на сумму 20 млрд евро в течение четырех лет. Об этом, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает агентство Bloomberg.

По имеющимся у источников данным, изначальный план Евросоюза по выделению 20 млрд евро Киеву может провалиться из-за того, что некоторые государства — участники ЕС, в том числе Германия, не смогли прийти к совместному соглашению об условиях предоставления помощи.

Один из дипломатических источников отметил, что Евросоюз все же рассчитывает согласовать выделение в 2024 году пяти млрд евро.

Другой источник подчеркнул, что различные проекты по поддержке Украины блокируются Венгрией, поскольку Будапешт считает необходимым сначала обсудить в рамках ЕС стратегию предоставления помощи Киеву.

Ранее на брифинге зампредставителя Пентагона Сабриной Сингх было объявлено, что США смогут продолжить оказывать поддержку Украине, если конгресс утвердит выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.