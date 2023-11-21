Президент ЮАР призвал ХАМАС к ответственности за преступления в Израиле

Движение ХАМАС должно понести ответственность за атаки на граждан Израиля и захват заложников на его территории, заявил президент Южной Африки Сирил Рамафоса на открытии внеплановой встречи лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), посвященной ситуации на Ближнем Востоке. Его слова приводит ТАСС.

«Совершив нападения на гражданское население и захватив заложников, ХАМАС также нарушил международное право и должен нести ответственность за эти действия», — сказал Рамафоса.

Он также добавил, что ЮАР настаивает на открытии гуманитарных коридоров в сектор Газа.

«[Мы призываем] к открытию гуманитарных коридоров, чтобы все нуждающиеся смогли получить гуманитарную помощь и доступ к основным услугам», — заявил Рамафоса.

Он призвал все страны проявлять сдержанность и перестать провоцировать усиление конфликта, в частности остановить поставки вооружения в регион.

До этого МИД РФ сообщало, что Россия и КНР планируют направить усилия на урегулирование палестино-израильского конфликта.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в переговорах с исламистским движением ХАМАС по освобождению заложников удалось достигнуть прогресса.