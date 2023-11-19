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В Госдуме отреагировали на слова Подоляка о затягивании конфликта на Украине

Швыткин отверг возможность затягивания украинского конфликта на десятилетия

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отверг возможность затягивания конфликта на Украине на десятилетия. В беседе с «Lenta.Ru» он заявил, что Москве не следует идти по пути заморозки конфликта, комментируя слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка о том, что Киев вряд ли сможет противостоять Москве в долгосрочной перспективе.

С точки зрения парламентария, Россия не должна подстраиваться под интересы Украины.

«Я не думаю, что он [конфликт] может затянуться на десятилетия. Одновременно мы не должны идти по пути заморозки данного конфликта. Здесь должно быть неукоснительное выполнение со стороны ВСУ тех требований, которые выдвигает наша страна…», — заявил Швыткин.

Он подчеркнул, что на Западе должны осознавать бесперспективность продолжения военных действий со стороны ВСУ. Они должны принудить власти Киева к переговорам с Москвой с полным выполнением требований России, отметил депутат.

«И, конечно, страны Запада должны сделать соответствующие выводы с целью выполнения тех требований, которые выдвинула наша страна еще до начала данного конфликта с целью обеспечения европейской безопасности и безопасности в целом», — констатировал Швыткин.

До этого советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился, что у Украины есть шансы выстоять против России в ближайшие 10–15 лет.

«Есть ли у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?» — задался вопросом Подоляк в разговоре о том, как будет развиваться конфликт.

По словам представителя офиса Зеленского, Украине крайне сложно дать отпор РФ, поскольку последняя тратит огромные средства на военную спецоперацию. В то же время, считает Подоляк, исход конфликта зависит от соотношения ресурсов у противников, количества оружия и сроков начала использования этого оружия на поле боя.

Ранее в Пентагоне предрекли «трудный и мрачный» год для Украины.

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