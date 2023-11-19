Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне предрекли «трудный и мрачный» год для Украины

В Пентагоне заявили, что предстоящий год станет трудным и мрачным для Украины

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Предстоящий год будет для Украины «трудным и мрачным» из-за неопределенной политической и финансовой поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов, а также нехватки боеприпасов для ВСУ и проблем с наличием солдат. Об этом сообщил неназванный аналитик Пентагона в беседе с Польским агентством печати.

«Я думаю, общее мнение в США таково, что это [контрнаступление Украины] была не катастрофа, потому что в конечном итоге потери были ограничены, но это была упущенная возможность в критический момент», — заявил собеседник агентства.

Он также предположил, что 2024 год станет для Украины трудным и мрачным, так как в Вашингтоне продолжаются споры о финансовой и военной поддержке Киева. Кроме того, у ВСУ не хватит запасов боеприпасов, чтобы провести крупное наступление в ближайшем будущем, считает аналитик. Чиновник из Пентагона также напомнил о проблемах с подготовкой и наличием солдат на Украине.

Ранее военный эксперт и политолог Евгений Михайлов заявил, что из-за проблем в энергетической сфере Украина не просто столкнется с трудностями предстоящей зимой, а рискует не пережить ее.

До этого Госдеп предупредил, что зима на Украине будет сложнее предыдущей, в связи с чем ведется работа над тем, чтобы помочь жителям страны поддерживать свет и тепло в домах.

Ранее сообщалось, почему иностранные наемники покидают Украину.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий