В Палестине предупредили об угрозе разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна заявил об угрозе разрастания конфликта на Ближнем Востоке в случае, если Соединенные Штаты продолжат «слепо поддерживать Израиль». Соответствующее заявление он сделал в интервью газете La Stampa.

По его словам, в Вашингтоне не понимают, что при продолжении безоговорочной поддержки еврейского государства на Ближнем Востоке начнется тотальная война. Регион уже близок к этому, констатировал Набиль Абу Рудейна.

«Проблемы возникнут везде, не только в Ливане и Сирии. Если этот регион вспыхнет, то это будет означать бесконечную войну и миллионы мигрантов в Европе. Это два момента, которые европейцы должны очень хорошо понимать», — заявил он.

Рудейна подчеркнул, что Европа и США должны оказать давление на Израиль, чтобы палестинцы могли жить в собственном государстве, «которое включает в себя Газу, Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан». Он отверг другое развитие событий.

«Все должны добиваться прекращения огня. Пока еще рано говорить о чем-либо другом», — подытожил Набиль Абу Рудейна.

До этого в статье для The Washington Post президент США Джо Байден объяснил, что прекращение огня между Израилем и Палестиной привело бы к новым атакам со стороны ХАМАС.

Ранее в Иордании высказались о послевоенном урегулировании ситуации в Газе.