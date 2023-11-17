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В США предложили обратиться к России по вопросу Украины

Foreign Affairs: США следует начать переговоры с Россией о перемирии на Украине

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Rod Lamkey/Global Look Press

Издание Foreign Affairs написало о том, что США и Евросоюзу следует обратиться к России с целью прекращения боевых действий на Украине.

Авторы полагают, что «США следует начать консультации с Украиной и ее европейскими партнерами о стратегии, основанной на готовности Киева вести переговоры о прекращении огня с Россией».

Также они отмечают, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо перейти от наступательных действий к оборонительным.

Авторы материла считают, что Киев должен признать необходимость прекратить попытки захватить территорию и сосредоточиться на сохранении и восстановлении оставшейся части страны.

До этого газета Wall Street Journal сообщила, что у Пентагона заканчиваются деньги не только для вооружения Украины, но и на восполнение собственных запасов. Агентство отметило, что у военного ведомства есть порядка пяти миллиардов долларов на поставки вооружения Украине.

Ранее в США заявили о затягивании тупиковой ситуации в зоне украинского конфликта.

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