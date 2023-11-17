В Кремле ответили, каким должен быть президент после Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден, что следующий глава РФ должен быть таким же, как Путин. Об этом он заявил в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

На вопрос, каким должен быть лидер страны после Владимира Путина, он лаконично ответил «Таким же». На уточняющий вопрос, возможно ли это, он уточнил, что следующий президент может быть «другим, но таким же», как Путин.

«Пока еще Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться, но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах. Я не сомневаюсь, что он будет дальше нашим президентом», — отметил Песков.

6 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Владимир Путин решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, что позволит ему оставаться у власти до 2030 года.

Источники агентства утверждают, что новости о решении Путина уже просочились и что его советники в настоящее время готовятся к предвыборной кампании и выборам действующего президента России. По данным Reuters, намек на это должен появиться в течение нескольких недель.

Однако позже Дмитрий Песков подчеркивал, что о начале предвыборной кампании Путина официально еще не объявлялось.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.