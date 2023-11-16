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Политолог рассказал, чем может обернуться для Израиля конфликт в Газе

Политолог Латышев: действиями в Газе Израиль уничтожает свое будущее

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Israel Defense Forces/Reuters

Выигрывая сражение с ХАМАС, Израиль может потерпеть поражение в битве за свое существование на Ближнем Востоке. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил кандидат исторических наук, журналист-международник Сергей Латышев. Он отметил, что, несмотря на заявления израильского руководства о взятии Газы под контроль, большая часть территории анклава находится в ведении палестинских военных.

«А теперь давайте представим себе, что если «хамасовцы» смогут еще какое-то время продержаться в Газе, мусульманские страны региона, исчерпав закулисные способы воздействия на Израиль, начнут приводить в боевую готовность свои войска и двинут их к израильским границам. Может такое быть? Нельзя исключать», — сказал эксперт.

Он добавил, что своими действиями в секторе Газа Израиль может поставить крест на своем будущем.

Тем временем израильская армия штурмует населенные пункты на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. По его информации, ЦАХАЛ атаковал Фасаил к северу от Иерихона. Также ведется штурм городов в окрестностях Дженина, Наблуса и Калькилии, передает издание.

15 ноября ЦАХАЛ начал штурм больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, назвав его «точной и целенаправленной операцией». Арабские СМИ сообщали о стрельбе в палатах, подрывах стен и задержании врачей. По разным данным, в медучреждении находятся от 2 до 9 тысяч человек, в их числе беженцы и лица в критическом состоянии. За несколько часов до атаки США поддержали заявления Израиля об использовании больниц Газы палестинским радикальным движением ХАМАС, боевики возложили ответственность за происходящее на американского президента Джо Байдена. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что оккупация Израилем сектора Газа будет большой ошибкой.

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