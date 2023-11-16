Захарова связала слова помощника госсекретаря США с подрывом «Северных потоков»

Заявление помощника государственного секретаря США Джеффри Пайатта об усилиях Соединенных Штатов по остановке российского проекта «Арктик СПГ-2» отчасти доказывают причастность западных стран и Вашингтона к подрывам «Северных потоков». Так считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передают «Известия».

«Это доказательная база, которая свидетельствует, что за подрывами «Северных потоков» в той или иной форме стоят западные страны, в первую очередь Соединенные Штаты», — сказала она во время брифинга.

Дипломат подчеркнула, что до взрывов обоих газопроводов аналогичные заявления звучали со стороны Белого дома и американского Госдепартамента. По ее мнению, теперь появляются угрозы в отношении очередных инфраструктурных проектов.

До этого газета Financial TImes писала, что санкции США против проекта «Арктик СПГ-2» могут говорить о попытках Вашингтона не дать Российской Федерации стать крупным экспортером сжиженного природного газа (СПГ), а также могут привести к сбоям на мировых энергетических рынках.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».