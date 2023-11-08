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Путин раскрыл, как вырос товарооборот между РФ и Казахстаном

Путин отметил хороший темп развития торговли с Казахстаном

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин отметил хорошие темпы развития торговли с Казахстаном. Российский лидер рассказал газете »Казахстанская правда», что
товарооборот между странами за восемь месяцев составил $18,9 млрд.

«Особо отмечу, что в хорошем темпе растет взаимный товарооборот», — сказал Путин.

По его словам, в прошлом году товарооборот увеличился на 10,2% - до рекордных $28,2 млрд, а в январе — августе этого года прибавил еще 7,6%.

Президент уточнил, что Россия входит в число крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику, российские инвестиции в республику составляют порядка $17 млрд, открыты около 6 тыс. предприятий с участием РФ.

Путин подчеркнул, что сотрудничество двум странам помогает укреплять самая протяженная в мире сухопутная граница, которая составляет 7 598 км.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом. По итогам поездки президенты России и Казахстана намерены подписать несколько значимых совместных документов.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.

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