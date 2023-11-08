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Президент Казахстана счел, что формирование многополярного мира идет болезненно

Токаев заявил, что формирование многополярного мира идет болезненно

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Антон Новодережкин/РИА «Новости»

Процесс формирования многополярного мира проходит болезненно, вызывая беспокойство по поводу безопасного существования государств. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Известия».

«Как мы видим, формирование архитектуры современного многополярного мира идет чрезвычайно болезненно», — отметил он.

По словам Токаева, сейчас происходит трансформация политики и экономики на глобальном и региональном уровнях. Президент Казахстана подчеркнул, что все это вызывает обеспокоенность по поводу безопасного существования государств.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом. Эту информацию подтвердили в Кремле. По итогам поездки президенты России и Казахстана намерены подписать несколько значимых совместных документов.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.

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