В Израиле ответили генсеку ООН на слова о «кладбище детей» в Газе

Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн прокомментировал слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о мирных жителях, потерявших жизни в секторе Газа в результате израильских бомбардировок.

Коэн напомнил, что больше 30 несовершеннолетних, среди которых девятимесячный младенец, с 7 октября против их воли удерживаются боевиками палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Дипломат написал в своеv аккаунте в X, что проблемой анклава является ХАМАС, а не действия Израиля по уничтожению этой группировки.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.