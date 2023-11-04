Байден пригрозил Китаю санкциями ради спасения панголинов

Глава Белого дома Джо Байден пообещал спасти от вымирания панголинов, применив, если понадобится, санкции против Китая. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на уведомление президента конгрессу.

В документе подчеркивается, что панголинов, чья чешуя ценится в медицине, отлавливают и незаконно перевозят чаще, чем носорогов, слонов и тигров «вместе взятых».

»США примут меры, необходимые для прекращения нелегальной торговли с целью спасения панголинов», — заявил Байден.

Он распорядился добиться от китайских властей до конца 2023 года полного закрытия внутреннего рынка для единственных в мире чешуйчатых млекопитающих. В противном случае Байден заявил о намерении применить к КНР торговые рестрикции.

В апреле исследование показало, что в Китае продолжается нелегальная охота на панголинов. В последние десятилетия численность этих животных резко упала. Панголины, или «китайские ящеры» умеют сворачиваться в шар при опасности, они питаются муравьями и термитами.

Ранее ученые выяснили, что самки пауков притворяются мертвыми, чтобы самцы-партнеры не боялись быть съеденными.