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Байден пригрозил Китаю санкциями ради спасения панголинов

Байден дал обещание спасти от вымирания панголинов, пригрозив Китаю санкциями

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Kham/Reuters

Глава Белого дома Джо Байден пообещал спасти от вымирания панголинов, применив, если понадобится, санкции против Китая. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на уведомление президента конгрессу.

В документе подчеркивается, что панголинов, чья чешуя ценится в медицине, отлавливают и незаконно перевозят чаще, чем носорогов, слонов и тигров «вместе взятых».

»США примут меры, необходимые для прекращения нелегальной торговли с целью спасения панголинов», — заявил Байден.

Он распорядился добиться от китайских властей до конца 2023 года полного закрытия внутреннего рынка для единственных в мире чешуйчатых млекопитающих. В противном случае Байден заявил о намерении применить к КНР торговые рестрикции.

В апреле исследование показало, что в Китае продолжается нелегальная охота на панголинов. В последние десятилетия численность этих животных резко упала. Панголины, или «китайские ящеры» умеют сворачиваться в шар при опасности, они питаются муравьями и термитами.

Ранее ученые выяснили, что самки пауков притворяются мертвыми, чтобы самцы-партнеры не боялись быть съеденными.

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