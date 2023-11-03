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Глава спецслужбы Сербии подал в отставку

Глава спецслужбы Сербии Вулин подал в отставку на фоне личных санкций США

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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА) Александр Вулин в свете введенных против него ранее санкций США подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты и Евросоюз «требуют его головы» как условия для неведения санкционных мер против Сербии. Он подчеркнул, что не является причиной шантажа и давления на сербский мир, но не хочет позволить себе стать поводом для принуждения и давления на Белград.

«Поэтому подаю в неотзываемую отставку с поста директора БИА», — добавил Вулин.

До этого президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подписал указ о роспуске Скупщины, и назначил дату парламентских выборов в стране на 17 декабря.

Ранее издание Politico сообщало, что «Сербская прогрессивная партия» Александара Вучича столкнулась с критикой и растущим давлением со стороны оппозиции после двух случаев массовой стрельбы в общественных местах, которые вызвали возмущение общественности и массовые протесты.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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