Путин заявил о провальности попыток посеять семена вражды и ксенофобии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки посеять семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал. Телеграмма с его приветствием участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума «Народы России» опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что многообразие языков, религий и обычаев является истинным богатством России. По его словам, поэтому государство уделяет огромное внимание сохранению самобытности каждого народа РФ. По его словам, ключевой и судьбоносной задачей остается обеспечение межнационального мира и согласия в стране.

«Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы – единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания», — сказано в телеграмме.

2 ноября Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте РФ.

До этого российский лидер заявил, что эпоха колониального владычества давно закончилась, западным странам надо «протереть глаза». Путин также выражал благодарность гражданам РФ за их сплоченность и патриотический настрой.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».