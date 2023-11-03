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Экс-чиновник ООН рассказал об угрозах в свой адрес из-за критики Израиля

Экс-чиновник ООН Мохаибер заявил, что получал угрозы от произраильских структур

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Eduardo Munoz/Reuters

Бывший директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, расположенного в Нью-Йорке, Крэйг Мохаибер заявил о поступавших в его адрес угрозах. В том числе он получал угрозы со стороны «произраильских сетей», передает РИА Новости.

В начале ноября чиновник уволился из ООН по собственному желанию. По данным агентства, причиной для такого решения послужила позиция международной организации по вопросу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

При этом Мохаибер рассказал, что сотрудники ООН подвергаются давлению и их пытаются «заставить молчать». В первую очередь это касается дипломатов, которые поддерживают Палестину.

«На меня оказывали такое давление. Это одна из причин, по которой я решил уйти», — пояснил экс-чиновник.

Тем не менее он добавил, что реальным преследованием сотрудников ООН занимается сеть структур по защите безнаказанности Израиля. Мохаибера начали запугивать расправами после того, как в сеть «утекло» его письмо с критикой израильских властей.

«Я подвергся всевозможным онлайн нападкам, в том числе получал угрозы <...>, онлайн фабрик троллей и так далее», — добавил эксперт.

Он отметил, что за критику нарушения прав человека со стороны Израиля людей начали обвинять в антисемитизме. В подобной ситуации оказываются даже те, кто всю жизнь боролись с любыми формами дискриминации.

Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осудил «кровавую бойню» на территории сектора Газа.

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