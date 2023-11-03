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Вице-премьер РФ заявил о закате Европы

Вице-премьер РФ Оверчук: грустно присутствовать при закате цивилизации Европы

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил о закате «великой цивилизации» Европы. Его слова в ходе выступления на сессии Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде передает РИА Новости.

«Мы открыты для сотрудничества и надеемся, что где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла. Но право грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение», — сказал Оверчук.

В конце октября вице-премьер заявил, что Россия перестает быть востоком Европы и становится севером Евразии, о чем свидетельствуют такие мероприятия, как Веронский Евразийский экономический форум в Баку. Оверчук также выразил надежду, что жители Европы «преодолеют свои препятствия» по отношению к России и «разберутся в настоящих причинах происходящей трагедии» и «разрыве» с ней.

2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об исключении из федеральных конституционных законов пунктов об информировании генерального секретаря Совета Европы (СЕ) о введении в РФ чрезвычайного или военного положений.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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