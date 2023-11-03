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Кандидат в президенты США обвинил Украину во лжи о Донбассе

Кандидат в президенты США Рамасвами призвал бороться с ложью Киева о Донбассе

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Rod Lamkey/Global Look Press

В своей публикации в социальной сети X (бывший Twitter) кандидат в президенты США Вивек Рамасвами выразил мнение о необходимости борьбы с ложью, которую, по его словам, распространяет Украина, чтобы представить страну в хорошем свете.

Он также утверждает, что республиканцы, поддерживающие военные действия на Украине, распространяют ту же ложь, что и президент Джо Байден.

Рамасвами призывает противостоять дезинформации о Донбассе, которую, по его мнению, распространяет Украина. Он отмечает, что большинство регионов Донбасса являются русскоязычными и не участвовали в украинских выборах уже почти десять лет. Политик подчеркивает необходимость принять эти факты и избежать повторения ошибок, совершенных в Ираке и Афганистане.

Кроме того, Рамасвами утверждает, что оппозиционные партии запрещены на Украине, а все издания объединены в государственную формацию. Он также высказывает мнение, что на Украине распространена коррупция, а президент Владимир Зеленский «шантажирует» США, угрожая отменой выборов в случае отсутствия финансирования.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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