В своей публикации в социальной сети X (бывший Twitter) кандидат в президенты США Вивек Рамасвами выразил мнение о необходимости борьбы с ложью, которую, по его словам, распространяет Украина, чтобы представить страну в хорошем свете.

Он также утверждает, что республиканцы, поддерживающие военные действия на Украине, распространяют ту же ложь, что и президент Джо Байден.

Рамасвами призывает противостоять дезинформации о Донбассе, которую, по его мнению, распространяет Украина. Он отмечает, что большинство регионов Донбасса являются русскоязычными и не участвовали в украинских выборах уже почти десять лет. Политик подчеркивает необходимость принять эти факты и избежать повторения ошибок, совершенных в Ираке и Афганистане.

Кроме того, Рамасвами утверждает, что оппозиционные партии запрещены на Украине, а все издания объединены в государственную формацию. Он также высказывает мнение, что на Украине распространена коррупция, а президент Владимир Зеленский «шантажирует» США, угрожая отменой выборов в случае отсутствия финансирования.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.