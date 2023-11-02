Российские ведомства прилагают усилия для вывоза граждан РФ из сектора Газа

Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что российский МИД и другие профильные ведомства прилагают усилия для обеспечения скорейшего и безопасного вывоза российских граждан из сектора Газа. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

«МИД России, российские профильные ведомства, наши загранучреждения в Каире, Тель-Авиве, Рамалле занимаются контактами с соответствующими властями», — сказал дипломат и выразил уверенность, что эти усилия увенчаются успехом.

Вся необходимая информация о россиянах, которые обратились в посольство РФ за содействием, передана в соответствующие органы стран, имеющих отношение к урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС, подчеркнул Викторов.

Коммуникации с гражданами РФ, которые находятся в анклаве, сложны, однако посольство остается «со всеми из них на связи» и сообщит о готовности к проведению эвакуации.

Накануне сообщалось, что Россия ждет сигнала Египта перед эвакуацией россиян из сектора Газа.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.