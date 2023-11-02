В МИД РФ высказались о почерке организации беспорядков в Махачкале

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге о «бандеровском почерке» в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы.

По словам дипломата, недавние беспорядки в Дагестане являются примером подрывной деятельности украинских спецслужб.

«Обратили внимание на так называемый ставший фирменным бандеровский почерк, стремление устроить резню на межнациональной почве и расправиться с ни в чем не повинными людьми», — сказала Захарова.

По мнению представителя МИД РФ, целями подобных акций являются запугивание мирного населения и дестабилизация политической обстановки в России.

Вечером 29 октября на территории аэропорта «Уйташ» в Махачкале произошли массовые беспорядки, вызванные прибытием рейса из Израиля. Сначала местные жители потребовали не пускать в город евреев, а затем начали проверять документы у покидающих территорию воздушной гавани людей.

Позже агрессивно настроенные люди ворвались в здание и вышли на взлетно-посадочную полосу, на фоне чего аэропорт пришлось временно закрыть. Согласно последней информации, сотрудники правоохранительных органов уже освободили территорию воздушной гавани от бушующей толпы.

Ранее глава Дагестана жестко прошелся по участникам беспорядков в Махачкале.