В ЕС нашли место для мирного саммита по Ближнему Востоку

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду на то, что Испания сможет принять будущую международную мирную конференцию, на которой стороны попытаются найти путь к выходу из обострения палестино-израильского конфликта, передает Europa Press. По его словам, проведение данного саммита необходимо организовать как можно скорее.

«Боррель согласился с тем, что нынешний конфликт вынуждает международное сообщество взять на себя политические обязательства сделать решение о двух государствах [речь о создании независимой Палестины рядом с Израилем] реальным. Он добавил, что спустя 30 лет после договоренностей в Осло мало или вообще ничего не было сделано для решения этого вопроса», — говориться в сообщении.

Предложение о проведении саммита в Испании озвучил премьер-министр королевства Педро Санчес еще 26 октября. Как отметил Боррель, он поддерживает это предложение, поскольку испанская сторона принимала встречу израильтян и палестинцев еще в 1991 году.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее ЕС выступил против участия ХАМАС в будущей конференции по конфликту на Ближнем Востоке.