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В Литве назвали возможную дату президентских выборов

В сейме Литвы допустили назначение президентских выборов на 12 мая 2024 года

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Ints Kalnins/Reuters

Парламент Литвы может вынести постановление о назначении выборов главы государства весной 2024 года, заявили в литовском сейме, передает ТАСС. Как отметили в законодательном органе, соответствующий проект был предложен спикером Викторией Чмилите-Нильсен.

«Выборы главы государства предлагается провести 12 мая 2024 года. Дату голосования, согласно конституции, устанавливает сейм», — говорится в сообщении.

Литва является парламентской республикой, так что полномочия президента в стране существенно ограничены. На данный момент на этот пост есть четыре претендента — бывший командующей армией Литвы, генерал-лейтенант в отставке Валдас Туткус, мэр Казлу Руда Мантас Варашка, экс-министр здравоохранения страны Аурелиюс Верига и действующий председатель правительства Ингрида Шимоните.

Ранее парламент Литвы отказался от самороспуска.

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