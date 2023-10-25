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Экс-глава МИД Египта удивился объемам помощи Израилю со стороны США

Экс-глава МИД Египта: помощь США Израилю превышает поддержку многих стран НАТО

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Ronen Zvulun/Reuters

США оказывают различную помощь Израилю в объемах, которые превышают поддержку многих стран НАТО. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Египта Набил Фахми в интервью РИА Новости.

«Объем материальной (помощи — «Газета.Ru») и ресурсов здесь превзошел то, что предоставляется многим странам НАТО», — сказал Фахми.

По его мнению, подобная помощь вызывает удивление и ставит вопрос о реальных намерениях США.

Бывший глава египетского МИД считает, что если кто-либо хочет предоставить полную поддержку «без наличия понятной фазы деэскалации, то ваши руки также окажутся в крови».

24 октября официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Израиле присутствуют американские военные советники.

До этого президент США Джо Байден заявил, что обсуждение введения режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта возможно после освобождения радикальным движением ХАМАС заложников.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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