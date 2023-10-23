В ЕК попросили Израиль защищать мирных палестинцев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. В соцсети X (бывший Twitter) она отметила, что в ходе диалога обвинила ХАМАС в предательстве палестинского народа.

«Я дала понять, что в своих законных усилиях по борьбе с террористами ХАМАС Израиль должен защищать гражданские жизни и соблюдать международные гуманитарные нормы. Евросоюз работает со всеми партнерами, чтобы обеспечить гуманитарные потребности уязвимых палестинцев», — написала фон дер Ляйен.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.