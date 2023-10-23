Китай участвует в расследовании ЧП на Balticconnector

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что КНР сотрудничает с Финляндией по вопросам расследования ЧП на газопроводе Balticconnector. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя возможную причастность гонконгского судна к повреждению газопровода Balticconnector, Мао Нин заявила, что судно выполняло обычное плавание без каких-либо аномалий.

«Китай всегда выступал за укрепление международного сотрудничества для совместной защиты безопасности трансграничной инфраструктуры. Согласно имеющимся данным, во время инцидента китайское судно осуществляло обычное плавание в соответствующей акватории», — пояснила дипломат.

Она выразила надежду, что соответствующие стороны в скором времени установят все факты.

До этого полиция Финляндии сообщила, что во время расследования повреждения газопровода Balticconnector работает над версией о причастности к произошедшему контейнеровоза Newnew Polar Bear.

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