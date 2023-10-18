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В России допустили возможность возобновления ядерных испытаний

Постпред в Вене Ульянов заявил, что ядерные испытания могут возобновиться

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что не стоит полностью исключать возможность проведения новых ядерных испытаний, передает ТАСС. По его словам, в нынешней ситуации это вряд ли будет позитивным решением.

«Никогда не говори никогда. Действительно, испытания при определенных обстоятельствах могут возобновиться. На мой взгляд, это было бы негативным развитием событий для современного мира, для поддержания стабильности, у нас и так хватает турбулентности в международных отношениях, не хотелось бы, чтобы добавился новый мощный фактор», — пояснил Ульянов.

Он добавил, что Россия занимает правильную позицию в этом вопросе. По словам российского лидера Владимира Путина, возможные испытания будут лишь в ответ на подобные шаги со стороны США. Ульянов подчеркнул, что решение по этому вопросу принимать президенту.

«Со своей стороны могу сказать, что я не уверен, что это сильно повлияет на натовцев, а вот дружественные нам страны расстроятся, скажем так, если вдруг Россия в силу каких-либо обстоятельств первой возобновит ядерные испытания», — заключил Ульянов.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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