В ФРГ заметили смену настроений властей по поставкам вооружения Израилю

Правительство Германии хочет отдавать приоритет Израилю в вопросе экспорта вооружений после нападения палестинского движения ХАМАС на страну. Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA, передает РИА Новости.

«После разрушительной террористической атаки ХАМАС федеральное правительство хочет отдать приоритет экспорту вооружений в Израиль», — пишет агентство.

В правительственных кругах агентству DPA заявили, что коммерческие заявки компаний на экспорт вооружений будут рассматриваться и утверждаться в приоритетном порядке «с учетом текущей ситуации».

17 октября канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что задачей страны является обеспечение безопасности Израиля. Федеральный канцлер посетил Израиль, чтобы продемонстрировать солидарность с еврейским государством и обсудить с Нетаньяху «практические вопросы».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.