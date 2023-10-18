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Военный эксперт: США выгодно переключиться с Украины на Израиль

Военный эксперт Липовой: США оставят Украину на Европу

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Kacper Pempel/Reuters

Вашингтону на сегодняшний день выгодно полностью переключить внимание с Украины на Израиль, чтобы помочь последнему одержать быструю победу. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил генерал-майор Сергей Липовой. Киеву же поддержка оказывается больше на словах, отметил он.

«Все идет к тому, что Америка скоро выберет блицкриг, выберет, поддержав Израиль, быструю победу, которая поможет демократам выиграть очередные выборы и сохранить у власти [президента США Джо] Байдена. А проблему Украины, скорее всего, Соединенные Штаты просто скинут на Европу», — сказал Липовой.

Он добавил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия будет использовать предстоящую зиму как оружие, также свидетельствует о «сдаче» Украины.

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук до этого заявлял, что конфликт на Украине рискует закончиться социальной катастрофой. По его словам, продолжение противостояния увеличивает противоречия внутри республики.

Ранее в США заявили об уничтожении двух армий ВСУ.

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