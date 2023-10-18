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Минобороны Британии ушло от ответа на вопрос о позиции США по оккупации Газы

Глава МО Британии Шэппс не ответил на вопрос о позиции США по оккупации Газы

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I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс не стал отвечать на вопрос о том, согласен ли он с позицией президента США Джо Байдена, который считает, что оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой. Об этом сообщает издание Politico.

«Суждения о том, как именно будет проводиться операция, остаются за Израилем, пока это соответствует международному гуманитарному праву», — цитирует издание Шэппса.

Когда министра снова спросили, согласен ли он с позицией главы Белого дома, Шэппс ответил, что не будет давать Израилю советов по поводу того, какой должна быть военная операция.

При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что он желает видеть со стороны Израиля соразмерный ответ на атаки ХАМАС, «есть работа, которую надо сделать».

Издание утверждает, что ответ Шэппса говорит о «небольшом, тихом расколе» между Лондоном и Вашингтоном, мнения которых обычно сходятся по основным вопросам, в том числе по украинскому.

До этого израильская газета The Times of Israel сообщала, что президент США Джо Байден прилетел в Израиль.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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