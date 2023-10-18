Аббас призвал Совбез ООН осудить удар по больнице в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар по больнице в секторе Газа «военной резней» со стороны Израиля. Глава государства призвал Совбез ООН осудить ее.

«Израиль совершил ужасную военную резню, нанеся удар по больнице в Газе… Мы призываем Совет безопасности ООН осудить действия Израиля», — заявил президент в видеообращении.

Как пишет CNN, совет Безопасности ООН проведет открытое заседание в среду, будут обсуждаться события на Ближнем Востоке, включая взрыв в больнице в секторе Газа.

Ожидается, что на встрече выступят Израиль и Палестина, о чем ранее просили Россия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ожидается, что инцидент в больнице станет основной темой встречи.

Россия потребовала проведения открытого заседания СБ ООН после взрыва в больнице в секторе Газа, сообщил в Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.